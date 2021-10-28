Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака: звёзды знают всё

День будет идеальным для духовного роста и общения с родными и близкими людьми.

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Об этой информации сообщил Sova, передает Ura-inform.

Овен.

В пятницу вам рекомендуется заняться пересмотром своего бюджета. Вы тратите много финансов в последнее время на мелочи и забываете о глобальных целях.

Телец.

День будет благоприятный в финансовой сфере. Представители данного знака станут чуточку богаче. Но возможны и не только денежные пополнения.



Близнецы.

Совет астрологов в этот день прислушаться к советам, которые будут вам давать родные и самые близкие люди. Они помогут вам в принятии важного решения.

Рак.

Представители данного знака удивляют своим трудолюбием. Но именно в этот день ваши старания будут оценены по достоинству.

Лев.

Львам необходимо отдохнуть. Вам предстоит непростой рабочий день, поэтому посвятите вечернее время себе, дабы восстановить силы. Ведь они вам в скором времени точно будут нужны.



Дева.

В этот день Девам предстоит решать вопросы бытового характера. Не стесняйтесь просить помощи у домочадцев и распределите обязанности. Это поможет вам избавиться от лишних волнений.

Весы.

Представителям этого знака кое-кто захочет поручить чужую работу. Не принимайте дополнительную нагрузку, попытайтесь всеми силами отстаивать свою позицию. Действуйте аргументами, а не эмоциями.

Скорпион.

В пятницу звёзды предполагают возможные финансовые потери для Скорпионов. Будьте всё-время внимательным, периодически проверяйте ваш кошелёк и остаток банковской карты.

Стрелец.

Вам в этот день звёзды советуют устроить эмоциональную разрядку. Найдите время для себя. Можете отправиться в салон красоты либо пройтись по магазинам. Ну а вечернее время лучше провести в приятной компании.

Козерог.

В пятницу контролируйте тщательно ваши эмоции и поступки. Следите и за словами, старайтесь не говорить лишнего. В противном случае вы можете потерять доверие и уважение.

Водолей.

У вас ожидается напряжённый денёк. Вашими недоброжелателями будут предприниматься попытки нарушить ваши планы. Но если вы верно распорядитесь информацией, то у них не получиться осуществить задуманное.

Рыбы.

Звёзды рекомендую вам в этот день заняться саморазвитием. В скором времени вы сможете продемонстрировать ваши новые знания и умения в кругу лиц, которые могут поспособствовать продвижению по карьерной лестнице.

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