Отопительный сезон в Украине под угрозой: источник в ОП сказал, что произошло

Стало известно о том, что Нафтогаз решил отказался от важной сделки, которая бы принесла в дом украинцев надежное тепло. Теперь же, если верить данным, над всем отопительным сезоном повис знак вопроса.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента сообщил, что Нафтогаз отказался от закупки газа в ПГХ. Причиной стало отсутствие средств, которые обещали выделить Украине партнеры с Запада. Отопительный сезон отныне под угрозой, несмотря на то, что власти решили не снабжать газом сразу две области – Донецкую и Луганскую», – сообщил в начале источник.

Пока неизвестно, есть ли у ОП или Нафтогаза альтернатива вышеупомянутому решению. Впрочем, еще перед началом осени людей предупреждали о том, чтобы те готовили дрова на зиму. Однако премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство сможет обеспечить отопительный сезон в стране. Но, по его словам, температура в домах будет держаться в пределах +18 градусов по Цельсию.

Напомним, Кремль готовится вывозить детей из Запорожской области: Балицкий предупредил, к чему готовиться людям.