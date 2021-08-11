Новые цены на электричество для украинцев: тарифы упадут, но не для всех

Будет два тарифа

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Несмотря на то, что в Украине планировали поднять цены на электричество для населения, ситуация в итоге изменилась. С октября в Украине будут действовать новые тарифы, но не для всех.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства 11 августа сообщил, что Кабинетом министров было принято снизить тарифы на электричество. Так с первого октября тариф на электроэнергию для населения, которое потребляет до 250 кВт-час в месяц, будет на отметке 1,44 грн/кВт, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Для домохозяйств, которые потребляют более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений на уровне 1,68 грн/кВт. Два этих тарифа будут действовать только с первого октября, до этого момент продолжит действовать единственный тариф — 1,68 грн/кВт.

Модель возложенных специальных обязанностей распространяется на государственные энергогенерирующие предприятия «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».

Сообщается также, что среднемесячный уровень потребления электроэнергии в Украине – 168 кВт-час.

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