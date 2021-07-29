Экономика

Выплаты пенсионерам в ОРДЛО: Лазебная сделала важное заявление

Марина Лазебная о выплатах

Время чтения: 45 Секунд

В Министерстве социальной политики рассказали о возможных проблемах с выплатами для пенсионеров, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областях.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине на данный момент нет задолженностей и задержек по соцвыплатам людям пенсионного возраста, которые проживают в ОРДЛО. В тоже время она добавила, что все-таки есть люди, которые не могут получить выплаты из-за того, что контрольные пункты въезда — выезда временно закрыты, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТК Дом.

«Мы имеем точное число украинских граждан, которым мы и начисляем пенсию, не глядя на то, что они жили какое-то время на оккупированной территории. А это около 632 тыс. украинских пенсионеров»,— заявила министр.

Также она добавила, что на данный момент нет прекращения ни одной выплаты людям, которые на момент карантина или закрытия КПВВ не могли по какой-то причине ее получить.

Ранее мы сообщали, что стал известен тариф на электроэнергию в августе.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
50 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
50 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

В Киеве рассказали, что будет с пенсиями граждан, проживающих в ОРДЛО

На восстановление Донбасса потребует порядка 21 млрд долл.

Стал известен тариф на электроэнергию в августе — сколько будем платить

Будем и дальше платить 1,68 грн / кВт-час

В «ДНР» готовы вернуть предприятия собственникам, но есть условие

«Государство» свою выгоду не получило

В «ДНР» нашли способ, собирать с жителей больше налогов

Пока что методика не до конца продумана

Украинским пенсионерам повысят выплаты: кому ждать повышения пенсий

Сейчас получают доплату к пенсии граждане в возрасте от 80 лет

В Украине с первого августа изменится цена на электричество: что известно

Цена точно изменится, но непонятно насколько

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap