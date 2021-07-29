Выплаты пенсионерам в ОРДЛО: Лазебная сделала важное заявление

Марина Лазебная о выплатах

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В Министерстве социальной политики рассказали о возможных проблемах с выплатами для пенсионеров, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областях.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине на данный момент нет задолженностей и задержек по соцвыплатам людям пенсионного возраста, которые проживают в ОРДЛО. В тоже время она добавила, что все-таки есть люди, которые не могут получить выплаты из-за того, что контрольные пункты въезда — выезда временно закрыты, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТК Дом.

«Мы имеем точное число украинских граждан, которым мы и начисляем пенсию, не глядя на то, что они жили какое-то время на оккупированной территории. А это около 632 тыс. украинских пенсионеров»,— заявила министр.

Также она добавила, что на данный момент нет прекращения ни одной выплаты людям, которые на момент карантина или закрытия КПВВ не могли по какой-то причине ее получить.

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