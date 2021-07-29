Общество

Стало известно, когда в Украине отменят масочный режим

Игорь Кузин рассказал о нюансе

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В Украине могут наконец-то отменить масочный режим. Однако пока точной даты нет, ведь есть одно условие для отмены.

Главный санврач Игорь Кузин рассказал, что масочный режим могут отменить в том случае, если большая часть украинцев пройдет полный курс вакцинации от коронавируса. Он отметил, что должна быть уверенность, что после отмены масочного режима не произойдет новая вспышка коронавируса, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Мы можем рассматривать только тогда, когда большая часть населения будет вакцинирована и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в общественном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию», – отметил санврач.

Отметим, что в Украине фиксируется все большое количество случаев заражения вариантом Дельта коронавирусной инфекции. В общей сложности в стране уже зафиксировано 17 случаев этого штамма. Ситуация продолжает ухудшаться.

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