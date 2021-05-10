Экономика

ЕС усилил правила экспортного контроля для товаров двойного назначения

После одобрения новых правил Европейским парламентом и Советом ЕС регулирование будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу через 90 дней

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Европейский Союз обновил законодательные нормы по экспортному контролю для товаров двойного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает УРА-Информ.

«Сегодня Совет принял регулирование, которое модернизирует систему ЕС по контролю за экспортом, брокерской деятельностью, технической помощью, транзитом и передачей предметов двойного назначения. Это товары, программное обеспечение и технологии, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях», — сказано в сообщении.

Новое правило, как отметили в пресс-службе, усиливает контроль за более широким спектром технологий двойного назначения.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса появились объявления с вакансиями для местных жителей. 

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