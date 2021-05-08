В России предлагают работу жителям ОРДЛО: зовут собирать клубнику

люди в Российской Федерации необходимы для сбора клубники в Краснодарском крае

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На временно оккупированных территориях Донбасса появились объявления с вакансиями для местных жителей. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на дончан в социальных сетях.

По их словам, на работу требуются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Также известно, что люди в Российской Федерации необходимы для сбора клубники в Краснодарском крае.

Известно, что жителем оккупированного Донбасса обещают график работы с 5:00 до 12:00.

«Заработная плата ежедневно от 1500 до 5000 рублей», — отмечается в объявлении.

Ранее сообщалось. что представитель ТКГ Сергей Гармаш заявил, что делегация Российской Федерации инициировала передачу украинскому государству четверых пленных женщин, однако, в «ДНР/ЛНР» заблокировали их передачу.