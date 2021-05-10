Украина в ЕС: стоит ли ждать украинцам членства в Союзе

Решение о членстве должны приниматься членами ЕС единогласно

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В данный момент среди стран-членов ЕС не существует общей договоренности относительно возможности принятия Украины в ЕС. Об этом в воскресенье во время «живого чата» в сети Facebook с Представителями Евросоюза в странах Восточного партнерства заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает УРА-Информ.

«Решение о членстве должны приниматься членами ЕС единогласно. Это очень хорошо правило для любого клуба, чтобы все могли чувствовать себя удобно. На данный момент все еще не существует консенсуса между странами-членами ЕС по предоставлению этой, как мы называем ее на сленге ЕС — Европейской перспективы, что означает обещание — если страна-кандидат выполнит все критерии, тогда она может стать членом … Но Соглашение об ассоциации очень широкое, чтобы превратить Украину в гораздо более европейскую страну в измерении стандартов, регуляторных правил и политики», — заявил дипломат.

Среди стран Восточного партнерства, как он подчеркнул, три страны — Украина, Грузия и Молдова заявили открыто, что их целью является полноправное членство в ЕС.

«Я часто сталкиваюсь с этим вопросом — что дальше? Мы имеем Соглашение об ассоциации, безвизовые путешествия, каким может быть следующий большой шаг в наших отношениях? Я всегда отвечаю — соглашения, которые мы имеем, миллионы украинцев, посещающих ЕС или работающих в Европе, украинские официальные лица, привлеченные к работе с европейскими агентствами, — все это приближает нас друг к другу. С моей точки зрения, в один прекрасный день мы будем спрашивать себя — почему это Украина не в ЕС? Я надеюсь увидеть этот день. Но до этого много работы должно быть осуществлено. Евросоюз предлагает Украине свою помощь, чтобы лучше выполнить эту работу», — добавил Маасикас.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите стран «Бухарестской девятки». Встреча состоится чегодня, 10 мая, в Бухаресте.