Заработок на украинцах: стоимость газа для населения на 40% больше, чем для промышленности

В первом полугодии 2020 года украинцы в среднем платили за тысячу кубометров газа 5 299,2 гривны

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Государственная служба статистики Украины подытожила стоимость газа за 2020 год. Как отмечается, бытовые потребители платили за кубометр газа на целых 40 % больше, чем промышленные объекты. Об этом пишет УРА-Информ.

Также известно, что в первые пол года 2020 граждане Украины в среднем платили за тысячу кубометров газа 5 299,2 гривен. При этом, во втором полугодии прошедшего года средняя стоимость голубого топлива за 1000 куб.м. поднялась более чем на 60,8 %. Стоимость газа, таким образом, составила в среднем 8 519,74 грн за 1 тысячу куб.м. Стоимость газа в данных расчетах указана с учетом НДС и тарифом на транспортировку и распределение.

При этом, средние тарифы в 2020 году для бытовых потребителей оказались на 40 % больше, чем для небытовых.

Ранее сообщалось, что ООО «Газоснабжающая компания» Нафтогаз Украины» сохранит цену на газ для потребителей на уровне 6,86 гривны.