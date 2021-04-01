Представитель правительства Германии хочет ввести мораторий на Северный поток — 2: что это значит

Петер Бейер против Nord Stream 2

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Трансатлантический координатор правительства Германии Петер Бейер призвал приостановить строительство германо-российского газопровода Nord Stream 2. Бейер считает, что в связи с нарастающей критикой со стороны США следует ввести мораторий на строительство газопровода.

«Проект является серьезным препятствием для оживления трансатлантических отношений», — сказал Питер Бейер в интервью деловому журналу «Wirtschaftswoche». По его мнению, США надеются, что Германия не только изменит свою риторику по «Северному потоку — 2», но, прежде всего, пойдет на действия. — Поэтому я за мораторий, — сказал немецкий эксперт, пишет УРА-Информ.

До сих пор власти Берлина постоянно отказывались предпринимать какие-либо политические меры для остановки проекта.

«Северный поток-2» не в интересах американцев, поскольку предполагается, что по нему будет транспортироваться больше газа из России в Германию.

Во время своей первой встречи с министрами иностранных дел стран НАТО новый госсекретарь США Энтони Блинкен резко раскритиковал проект. Затем он повторил свои обвинения в адрес «Северного потока-2» в двустороннем разговоре с главой германской дипломатии Хайко Маасом.