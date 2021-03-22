Выплаты ФОПам: в Кабмине намерены возобновить карантинную компенсацию

Данный вопрос Шмыгаль обсудил с главами министерств

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Украинский Кабмин намерен возобновить денежные выплаты предпринимателям, которые пострадали в результате снова введенных карантинных ограничений на территории государства. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

Такие компенсации, как отметил глава правительства, смогут получить бизнесмены из регионов «красной зоны».

Данный вопрос Шмыгаль обсудил с главами министерств.

«Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте», — добавил он.

Ранее сообщалось, что физические лица-предприниматели, которые – помимо предпринимательской занятости также имеют основное место на котором они трудоустроены, могут быть освобождены от уплаты за себя ЕСВ.