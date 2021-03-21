Экономика

Задолженность по пенсиям пенсионерам-переселенцам: ждать ли выплат

С этой проблемой уже три года пытаются бороться и международные партнеры

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Украинское правительство все еще не разработало порядок выплаты задолженности по пенсионным выплатам, образовавшейся из-за прекращения ее начисления. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на слова юриста общественной организации «Донбасс SOS» Михаила Фоменко.

Он отмечает, что в случае блокировки пенсионных выплат, по ним образуется задолженность. При этом, ее не возвращают даже после возобновления выплат.

Подобные случае происходят в Украине далеко не первый год, однако, в Кабмине до сих пор так и не решили проблему.

«Кабинетом министров продекларирована необходимость принятия отдельного порядка выплаты задолженности по пенсиям, но в реальности его нет, он только задекларирован. Из-за этого уже три года у нас пенсионеры не могут получить задолженность по пенсионным выплатам. То есть вся задолженность по выплатам, которые были прекращены на любых основаниях, на данный момент не будет выплачена пенсионеру при возобновлении пенсии», — добавил Фоменко.

Ранее сообщалось, что средний размер субсидии на оплату коммунальных услуг в Украине за февраль снизился до 1483 гривен. При том, что в январе данный показатель составлял 2231 гривны. 

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