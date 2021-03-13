«Дезинформационные батальоны»: Зеленский прокомментировал санкции против каналов Медведчука

Зеленский в своем опубликованном видеообращении к гражданам страны прокомментировал последние решения Совета национальной безопасности и обороны Украины

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Президент украинского государства Владимир Зеленский в своем опубликованном видеообращении к гражданам страны прокомментировал последние решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отдельно он затронул тему блокировки каналов Медведчука. Об этом пишет УРА-Информ.

«Не секрет, что последние решения СНБО вызвала резонанс. Одобрение в обществе и возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилию и свой бизнес … Если коротко, я описал бы этот процесс тремя словами: «Украина дает сдачи» », — отметил Владимир Зеленский.

Помимо этого, он считает, что каналы Медведчука являются «дезинформационными батальонами».

«Мы остановили попытки расколоть Украину пропагандой и дезинформацией. 2 февраля 2021-го была заблокирована деятельность лиц, которые считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финансировать дезинформационные батальоны, атаковали украинский залпами лжи и манипуляций. Конечно, всем интересно, почему это не было сделано предыдущим руководством страны за все годы войны. Пожалуй, вопрос риторический. Возможно, они действовали по логике «мухи — отдельно, конфеты — отдельно» », — добавил гарант Конституции Украины.

Ранее сообщалось, что в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что решение правительства Украины о закрытии телевизионных каналов NewsOne, «112 Украина» и ZiK может повлиять на свободу слова на территории государства.