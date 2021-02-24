Общество

В Украине снова действует адаптивный карантин: что изменилось

Две области в красной зоне

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С сегодняшнего дня, 24 февраля, Украине снова начинает действовать карантин. Что-же изменилось и какие ограничения будут действовать?

Сегодняшнего дня все регионы разделили на четыре эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, красную, оранжевую и красную.

В Винницкой, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Тернопольской областях введена оранжевая зона. В тоже время в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ситуация сама тяжелая и они попали в красную зону. Остальные области попали в желтую зону, пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что между ограничениями оранжевой и желтой зоны фактически нет, но первая предупреждает об эпидопасности.

В тоже время красная зона возвращается практически к январскому локдауну. Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. В ТРЦ можно будет купить только товары первой необходимости, ночные клубы, спортзалы, бассейны и фитнес-центры закроют

Массовые мероприятия отменяются или переносятся на другую дату. Так не будут работать учебных заведений, кроме детсадов.

Ранее мы сообщали, что уже с марта украинцы смогут стать в очередь на вакцинацию.

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