Общество

Жители ОРДО неожиданно ответили на вопрос, где видят Донбасс: в составе Украины или РФ

Большинство респондентов проголосовало за Украину

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В популярном в ОРДО информационном ресурсе провели опрос относительно того, какое будущее они видят для Донбасса.

Так «Типичный Донецк» поинтересовался у жителей оккупированной территории Донецкой области, где они видят Донбасс в будущем. Результаты опроса, наверное, оказались неожиданными для местных властей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Несмотря на то, что мнения респондентов немного разделись, но большинство из них видят Донбасс именно с Украиной. За этот вариант проголосовала основная часть участников соцопроса- 67 процентов. А вот вариант «только с Россией» выбрали всего лишь 21% респондентов.

Также 12 процентов респондентов выбрали третий вариант – «без никого». Отмечается, что участниками данного опроса стали более тысячи человек.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» в одном из городов проходят акции протеста. Там хотят ликвидировать одну из школ, но родителей детей против таких действий.

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