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Восстановление Донбасса: в Кабмине назвали сумму

Наталия

Цифры астрономические и решить эти задачи за счет средств бюджета, денег кредиторов и доноров невозможно

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Для восстановления временно оккупированных территорий Донбасса необходимо 20 миллиардов долларов США. По оценкам экспертов, это сумма, которая нужна хотя бы для минимального восстановления территорий ОРДЛО.

Об этом на заседании Кабмина заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает УРА-Информ.

Он добавил, что такая сумма является ориентировочной, но уже понятно, что возникнут определеннные сложности с поиском такой суммы.

«Понятно уже сейчас, что цифры астрономические и решить эти задачи за счет средств бюджета, денег кредиторов и доноров невозможно. Потому единственный выход — привлечение инвесторов», — подчеркнул Резников.

Ранее сообщалось, что на территории ОРДО постепенно распадается система местной власти. Известно, что «руководители ведомств» не подчиняются «главе республики». Это напрямую может привести к «распаду ДНР».

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Наталия

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