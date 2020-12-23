Жилье для переселенцев из ОРДО: власти упростили процедуру

Расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье

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Кабинет министров Украины упростил условия предоставления жилья для переселенцев с территорий временно оккупированного Донбасса. Отныне отменена привязка к месту учета.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, передает УРА-Информ.

Отныне переселенцы из временно оккупированных территорий Донбасса смогут получать жилье в любом населенном пункте. Стоит отметить, что там должен быть соответствующий фонд.

Ранее переселенцам можно было получить только жилье по месту, где переселенец находится в течение года, и состоит на учете в Единой информационной базе данных.

Помимо этого, также был расширен перечень граждан страны, которым могут вручить ордер на жилье, если нет возможности забрать его лично.

Ранее сообщалось, что на территории ОРДО постепенно распадается система местной власти. Известно, что «руководители ведомств» не подчиняются «главе республики». Это напрямую может привести к «распаду ДНР».