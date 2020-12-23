«Слив Донбасса»: в Сети раскрыли план Кремля

Местный министр внутренних дел ДНР Алексей Дикий совершенно не подчиняется приказам «главы ДНР» Денису Пушилину

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На территории ОРДО постепенно распадается система местной власти. Известно, что «руководители ведомств» не подчиняются «главе республики». Это напрямую может привести к «распаду ДНР». Об этом сообщил украинский журналист, участник минских переговоров Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

Он отметил, что местный министр внутренних дел ДНР Алексей Дикий совершенно не подчиняется приказам «главы ДНР» Денису Пушилину. Он даже не появляется на территории временно оккупированного украинского Донбасса.

«Выстроил себе крепость в Седово, закрыл поселок для посторонних и оттуда „руководит“. На „главу“ и членов его „совмина“ тупо „забил“. В так называемой „ДНР“ он вообще никому не подчиняется. Как, впрочем, и другие силовики, — прямое подчинение Москве. Недавно „министру“ сделали предложение из одной российской коммерческой структуры. Не знаю, принял ли Дикий его, но раз есть предложение, значит есть спрос» — отметил журналист.

Гармаш добавил, что в последнее время в у верхушки ДНР преоблодает упадническое и паническое настроение. Известно, что члены незаконных вооруженных формирований на территории оккупированного Донецка ожидают, что Кремль начнет «сливать» Донбасс после начала президентского срока демократа Джо Байдена в США. Там считают, что он сможет повлиять на Российскую Федерацию.

«Обещание Путина „усилить поддержку Донбасса“ только усилило панику, потому что „Вова“ не сказал ничего нового (ни о признании, ни о присоединении), а слова о „поддержке“ на фоне сворачиваемого финансирования — это ни о чем» — подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что из ОРДО в сторону Российской Федерации выехать практически нереально. Местные жители сообщают, что сегодня, 23 декабря, там очень большие очереди.