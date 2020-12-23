«Слив Донбасса»: в Сети раскрыли план Кремля

Местный министр внутренних дел ДНР Алексей Дикий совершенно не подчиняется приказам «главы ДНР» Денису Пушилину
На территории ОРДО постепенно распадается система местной власти. Известно, что «руководители ведомств» не подчиняются «главе республики». Это напрямую может привести к «распаду ДНР». Об этом сообщил украинский журналист, участник минских переговоров Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.
Он отметил, что местный министр внутренних дел ДНР Алексей Дикий совершенно не подчиняется приказам «главы ДНР» Денису Пушилину. Он даже не появляется на территории временно оккупированного украинского Донбасса.
«Выстроил себе крепость в Седово, закрыл поселок для посторонних и оттуда „руководит“. На „главу“ и членов его „совмина“ тупо „забил“. В так называемой „ДНР“ он вообще никому не подчиняется. Как, впрочем, и другие силовики, — прямое подчинение Москве. Недавно „министру“ сделали предложение из одной российской коммерческой структуры. Не знаю, принял ли Дикий его, но раз есть предложение, значит есть спрос» — отметил журналист.
Гармаш добавил, что в последнее время в у верхушки ДНР преоблодает упадническое и паническое настроение. Известно, что члены незаконных вооруженных формирований на территории оккупированного Донецка ожидают, что Кремль начнет «сливать» Донбасс после начала президентского срока демократа Джо Байдена в США. Там считают, что он сможет повлиять на Российскую Федерацию.
«Обещание Путина „усилить поддержку Донбасса“ только усилило панику, потому что „Вова“ не сказал ничего нового (ни о признании, ни о присоединении), а слова о „поддержке“ на фоне сворачиваемого финансирования — это ни о чем» — подчеркнул журналист.
Ранее сообщалось, что из ОРДО в сторону Российской Федерации выехать практически нереально. Местные жители сообщают, что сегодня, 23 декабря, там очень большие очереди.