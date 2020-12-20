«Раздевают до нижнего белья»: в ОРДЛО прокомментировали досмотры в Еленовке

Жители временно оккупированных украинских территорий восточной Украины рассказали в Сети, как проходят досмотры на КПВВ «Еленовка». Об этом пишет УРА-Информ. Жители ОРДЛО отмечают, что боевики тщательно осматривают все личные вещи граждан. «Все вещи смотрят и перерывают. А так же телефоны», пишут жители ОРДЛО. Также граждане заявили, что силовики проверяют даже одежду, которая запакована в вакуумные пакеты. Осматривают […]

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Жители временно оккупированных украинских территорий восточной Украины рассказали в Сети, как проходят досмотры на КПВВ «Еленовка». Об этом пишет УРА-Информ.

Жители ОРДЛО отмечают, что боевики тщательно осматривают все личные вещи граждан.

«Все вещи смотрят и перерывают. А так же телефоны», пишут жители ОРДЛО.

Также граждане заявили, что силовики проверяют даже одежду, которая запакована в вакуумные пакеты. Осматривают содержимое сумок. Также они могут и потребовать снять обувь, проверяют тщательно даже содержимое баночек с кремами, открывают помады и другие мелкие личные вещи.

«Полный досмотр: раздевают и снимают обувь. Проверяют помаду, крем, воск: все что можно открыть. С чемодана и сумки все достают. Спрятать что-либо невозможно будет — лучше не пытайтесь», — пишут пользователи.

Личные вещи, как отмечают жители ОРДЛ, не выйдет спрятать даже в нижнем белье.

«Заводят по одному на досмотр. Да, раздевают: и спрятать в нижнее белье ничего не получится», — пишут дончане.

«Обыск капитальный, как в тюрьме», — отметил житель ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что в Украине, по его мнению, будут отлавливать русскоязычное население и поселять их в концлагеря.