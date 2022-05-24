Эксперты ответили, почему коты ходят в туалет мимо лотка: подробности

Немало людей думают, будто бы их домашние питомцы специально хотят напакостить, чтобы отомстить или просто помочиться. Однако ветеринарный бихевиорист Кэтрин Панкрац уверяет, что причины могут быть совершенно иные.

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Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

В самом начале эксперт сообщила, что одной из основных причин такого поведения у кошек могут быть проблемы со здоровьем, которые вызывают у животного приступы неконтролируемого мочеиспускания: камни в почках, воспаления, диабет, инфекции, артрит, рак.

Однако причиной так же может быть так называемая «поведенческая проблема». Если у животного произошел стресс или ему внезапно сменили латок, то оно испытывает некоторые трудности, а потому ходит в туалет мимо. В целом, кошки любят постоянство. Но, когда оно нарушается, то фактически и разрушается мир животного.

Так же причиной мочеиспускания может быть из-за того, что питомец защищает свою территорию. Если он находится около других кошачьих, то он будет делать это по умолчанию в соответствии с животными инстинктами. Кроме того, причиной мочеиспускания могут быть беспокойства из-за разлуки. Если, например, хозяин на время уехал, а за котом присматривает кто-то другой, то животное начнет мочиться на предмет своего владельца, чтобы косвенно быть с ним.

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