Эксперты ответили, почему коты ходят в туалет мимо лотка: подробности

Немало людей думают, будто бы их домашние питомцы специально хотят напакостить, чтобы отомстить или просто помочиться. Однако ветеринарный бихевиорист Кэтрин Панкрац уверяет, что причины могут быть совершенно иные.
Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».
В самом начале эксперт сообщила, что одной из основных причин такого поведения у кошек могут быть проблемы со здоровьем, которые вызывают у животного приступы неконтролируемого мочеиспускания: камни в почках, воспаления, диабет, инфекции, артрит, рак.
Однако причиной так же может быть так называемая «поведенческая проблема». Если у животного произошел стресс или ему внезапно сменили латок, то оно испытывает некоторые трудности, а потому ходит в туалет мимо. В целом, кошки любят постоянство. Но, когда оно нарушается, то фактически и разрушается мир животного.
Так же причиной мочеиспускания может быть из-за того, что питомец защищает свою территорию. Если он находится около других кошачьих, то он будет делать это по умолчанию в соответствии с животными инстинктами. Кроме того, причиной мочеиспускания могут быть беспокойства из-за разлуки. Если, например, хозяин на время уехал, а за котом присматривает кто-то другой, то животное начнет мочиться на предмет своего владельца, чтобы косвенно быть с ним.
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