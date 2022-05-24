Дайджест

Эксперты ответили, почему коты ходят в туалет мимо лотка: подробности

Немало людей думают, будто бы их домашние питомцы специально хотят напакостить, чтобы отомстить или просто помочиться. Однако ветеринарный бихевиорист Кэтрин Панкрац уверяет, что причины могут быть совершенно иные.

Время чтения: 51 Секунд

Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

В самом начале эксперт сообщила, что одной из основных причин такого поведения у кошек могут быть проблемы со здоровьем, которые вызывают у животного приступы неконтролируемого мочеиспускания: камни в почках, воспаления, диабет, инфекции, артрит, рак.

Однако причиной так же может быть так называемая «поведенческая проблема». Если у животного произошел стресс или ему внезапно сменили латок, то оно испытывает некоторые трудности, а потому ходит в туалет мимо. В целом, кошки любят постоянство. Но, когда оно нарушается, то фактически и разрушается мир животного.

Так же причиной мочеиспускания может быть из-за того, что питомец защищает свою территорию. Если он находится около других кошачьих, то он будет делать это по умолчанию в соответствии с животными инстинктами. Кроме того, причиной мочеиспускания могут быть беспокойства из-за разлуки. Если, например, хозяин на время уехал, а за котом присматривает кто-то другой, то животное начнет мочиться на предмет своего владельца, чтобы косвенно быть с ним.

Напомним, ученые выяснили, почему люди зевают: эксперты узнали, как этот механизм помогал нашим предкам.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Украину ждет еще три “безвиза” с ЕС: что нужно знать

Украина намерена и дальше делать важные шаги, чтобы в будущем стать полноправным членом Европейского Союза. Для этого необходимо, сначала сделать важные шаги в каждой из важможных сфер.

Как правильно носить, снимать и хранить маски: основные правила

Несмотря на снятия некоторых ограничений в Украине продолжает действовать масочный режим и на данный момент никто не называет даты, когда можно будет ходить без масок.

Когда в Украине откроют театры и кинотеатры: стала известна дата

В Украине помалу снимают карантинные ограничения. Второй этап запланирован на 22 мая. Однако развлекательные комплексы, в том числе кинотеатры, пока не планируют открывать.

Что в Украине откроется с 11 мая: полный список

В Украине официально с 11 мая послабят некоторые карантинные меры. Такое решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании Кабинета министров.

Стало известно когда откроют рестораны и салоны красоты: опубликован план выхода Украины из карантина

Наконец-то стал известен итоговый план выхода Украины из карантина, который был веден из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как правильно выбрать столовые приборы?

Красивая сервировка стола всегда играла большую роль в общей картине приема гостей.