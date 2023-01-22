В The Sun обнародовали  потери армии РФ в Украине: озвучены «мрачные цифры»

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Об этой информации сообщило The Sun, передает Ura-inform.

Согласно обнародованным данным, потери россиян за неполный год захватнической войны в Украине достигли впечатляющих 188 000 человек.

В издании отметили, что именно такая цифра прозвучала в Германии 20 января на встрече формата «Рамштайн», где министры обороны 50 ведущих стран мира согласовывали военную помощь Украине.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, выступая на этом мероприятии, отметил:

«Российские войска действительно сильно пострадали… Они понесли огромные потери. Я бы сказал, значительно больше 100 тысяч».

Это больше, чем общие потери России в Афганской и обеих чеченских войнах вместе взятых.

Напомним, ранее сообщалось, Путин получает искаженную информацию и с запозданием о войне с Украиной: СМИ.

