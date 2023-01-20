Песков признался, жив ли Путин: пресс-секретарь дал новый знак

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на росСМИ, передает «УРА-Информ».

Известно, что Зеленский сделал соответствующее заявление во время своего выступления на Давосском форуме. Он, таким образом, прокомментировал возможность снова начать переговорный процесс с Москвой.

Однако Зеленский сказал, что у него нет четкого понимания насчет того, с кем из России представляется возможным говорить. Затем он усомнился в том, что человек, появляющийся в телевидении как президент России, действительно, является Путиным.

Немного позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал ответ на все вышеупомянутое. По его словам, Путин жив, и, более того, он принимает решения как глава страны. Далее он добавил, что Зеленский бы хотел, чтобы России и Путина не было.

«В ранней или дальнейшей перспективе Украине придется отказываться от всего антироссийского. Чем раньше это случится, тем будет лучше», – заключил Песков.

Напомним, Москву начали готовить к обороне: СМИ показали, что ставят на крыши зданий (видео).