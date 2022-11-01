От гражданства РФ отказался неожиданный человек: СМИ раскрыли его имя

Известный основатель «Тинкофф банка» Олег Тиньков решил не мириться с тем, что творит в Украине представители Российской Федерации. По этой причине он отказался от гражданства РФ, и разместил обширный комментарий насчет своей позиции.

Время чтения: 29 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Олег Тиньков отказался от того, чтобы иметь гражданство Российской Федерации. Он является пятым бизнесменом среди бывших и ныне действующий участников рейтинга «Форбса» РФ, который отрекся от гражданства РФ с 24 февраля 2022 года», – сказано в сообщении.

Что примечательно, в своем комментарии Тиньков обозначил, что не хочет иметь ничего общего с фашистским государством, которое уничтожает дома мирных граждан.

Предпринимателя поддержало сообщество. Даже в РФ нашлось немало людей, проявивших солидарность с такой позицией.

Как сообщалось ранее, в США ответили, к чему Путин готовит Украину: ISW выяснили планы диктатора.