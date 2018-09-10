В Лас-Вегасе над стадионом с вертолета разбросали 5 тысяч долларов - ФОТО, ВИДЕО

Соответствующие фото и видео опубликованы на официальной странице команды в соцсети Twitter.

По предварительной информации, "Лас-Вегас Лайтс" считается самой экстравагантной командой USL. На сегодняшний день их спонсором является аптека по продаже марихуаны.

"Люди говорят, что мы сумасшедшие вне поля. А на поле мы смиренно играет в футбол. И тут я подумал: а почему бы не наградить наших фанатов за любовь?" - сказал владелец клуба Брэтта Лэшбрука.

Как отметили фаны, после каждой домашней победы с тремя и больше забитыми мячами футболисты получают в качестве бонуса фишки из казино на 100 долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины победила команду Словакии в матче второго тура Лиги наций УЕФА.