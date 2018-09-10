В Лас-Вегасе над стадионом с вертолета разбросали 5 тысяч долларов - ФОТО, ВИДЕО

Футбольный "Лас-Вегас Лайтс" во время футбольного матча чемпионата USL с "Лос-Анджелес Гэлакси-2" разбросал с вертолета пять тысяч долларов. Такая необычная акция стала для двух сотет поклонников настоящим фурором, после чего они мгновенно начали собирать 1-долларовые купюры по всему полю.
Соответствующие фото и видео опубликованы на официальной странице команды в соцсети Twitter.
По предварительной информации, "Лас-Вегас Лайтс" считается самой экстравагантной командой USL. На сегодняшний день их спонсором является аптека по продаже марихуаны.
"Люди говорят, что мы сумасшедшие вне поля. А на поле мы смиренно играет в футбол. И тут я подумал: а почему бы не наградить наших фанатов за любовь?" - сказал владелец клуба Брэтта Лэшбрука.
Как отметили фаны, после каждой домашней победы с тремя и больше забитыми мячами футболисты получают в качестве бонуса фишки из казино на 100 долларов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины победила команду Словакии в матче второго тура Лиги наций УЕФА.