Депутаты Европарламента призывают бойкотировать ЧМ-2018 в России – ФОТО

Как сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty, соответствующее письмо подписали 46 депутатов.

Известно, что 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо, адресованное всем правительствам ЕС, с призывом к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России.

Кроме того, в письме были ссылки депутатов на отравление в Солсбери, ведение Россией войны в Сирии и Украине, а также оккупацию Крыма.

Также в обращении было сказано, пока Путин незаконно оккупирует Крым, удерживает украинских политзаключенных и ведет войну на востоке Украины, нельзя делать вид, что турнир принимает наш "гостеприимный сосед".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр иностранных дел Исландии ​Гудлаугур Тор Тордарсон предполагает, что чиновники страны могут не поехать на предстоящий матч Чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в Российской Федерации.