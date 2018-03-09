В южнокорейском Пхенчхане торжественно подняли украинский флаг - ФОТО

На традиционной торжественной церемонии поздравления национальных команд на земле страны-хозяйки Паралимпиады прозвучал также украинский гимн. Как сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Украины, теперь украинская паралимпийская команда официально представлена в Паралимпийской деревне и среди 49 стран-участниц Паралимпиады.

Напомним, российских паралимпийцев допустили на Олимпиаду только под нейтральным флагом.

Как сообщал УРА-Информ, 1 марта украинские паралимпийцы отправились в Пхенчхан. Защищать спортивные интересы страны в Южной Корее будут 50 спортсменов.

По словам министр спорта Украины Игоря Жданова, впервые в истории Олимпийских игр украинские паралимпийские атлеты будут награждаться такими же призами как и олимпийцы. В случае победы наших спортсменов на соревнованиях министр пообещал щедро наградить каждого за принесенную медаль.