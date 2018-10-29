15:30 29.10.2018 | Общество | Новости
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При крушении "Боинга" в Индонезии никто не выжил - ФОТО

В результате крушения самолета Boeing 737 MAX у побережья Индонезии никто не выжил. Об этом заявили в Национальном агентстве по преодолению ЧС.

При крушении

Как отмечается, на борту "Боинга" находились два пилота, шестеро членов экипажа и 181 пассажир. В частности, среди погибших также находились 20 чиновников министерства финансов Индонезии.

В настоящее время индонезийские военно-морские силы отправились на место инцидента.

По словам исполнительного директора авиакомпании, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили в соответствии с регламентом. Вместе с тем глава Lion Air подчеркнул, что подобных самолетов около 11, однако ни на одном из них технических проблем  не было.

"Остальные Boeing 737 Max 8 пока не планируют снимать с рейсов", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Индонезии в ночь на понедельник, 29 октября, потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737. Самолет авиакомпании Lion Air летел из Джакарты в Панкалпинанг. 


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