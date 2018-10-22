МИД Словакии подвергнулся хакерской атаке

По словам-премьер министра, нападение может быть делом рук России. Прямых доказательств этому нет, но чиновник не исключает такой возможности. Но все он не удержался от намека о том, что виновными в атаке стали "великие государства".

К счастью, по информации, переданной военной разведки, секретна информация украдена не была.

Стоит заметить, что недавно по Европе прокотилась волна кибератак. В частности, такая ситуация случилась также в Латвии. По информации Бюро защиты Конституции Латвии, атаки были направлены против государственных органов, в том числе, в оборонном секторе. Также атак испытывали частные предприятия, и медиа. Хакеры пытались проникнуть в информационные системы, чтобы потом беспрепятственно загружать данные - в первую очередь переписки и документы.

А ранее в Чехии задержали группу россиян, обвиняемых в кибератаках на Министерство иностранных дел страны. По данным прокуратуры Праги, на хакерских атаках обвиняемые могли заработать сотни миллионов чешских крон.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", Словакия приняла решени отозвать своего посла из России.