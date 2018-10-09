12:17 09.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине заработал "Электронный кабинет участкового"

В Киеве во вторник успешно представили сервис "Электронный кабинет участкового". Соответствующая презентация состоялась во время форума "Безопасный Киев".

В Украине заработал

Информацию также подтвердили в отделе коммуникации столичной полиции.

По словам помощника главы ГУ Нацполиции в Киеве Ольги Юськевич, этот сервис ориентирован на большую коммуникацию граждан с полицией. С помощью этой системы пользователи смогут получить ответы на вопросы более оперативней, которые относятся к полю деятельности правоохранителей.

Известно, что сначала электронный кабинет заработает в украинской столице – Киеве. Для начала протестируют его в Голосеевском районе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине заработал онлайн-сервис - электронный кабинет перевозчика, благодаря которому автоперевозчиков сможет получить лицензию, а обычные граждане проверить всю информацию о перевозчика. Украинский гражданам придется только ввести в систему номер перевозчика или автобуса и проверить всю информацию данного маршрута.


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