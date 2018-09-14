"Радикал" Лозовой готов взять на поруки Омеляна

При этом сегодня утром народный депутат от фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко Андрей Лозовой заявил, что готов взять министра на поруки. Как написал на своей страничке в социальной сети политик, Омелян настоящий реформатор и патриот.

Его преследование, это как раз тот случай, когда ему мстят за то, что он реально борется с коррупцией, а сами обвинения - это 1937 год, - уверен Лозовой.

Напомним, 13 сентября министру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, сам Омелян связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.

Как сообщал УРА-Информ, меру пресечения министру будет избирать Соломенский районный суд города Киева. Заседание начнется в десять часов утра.