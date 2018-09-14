10:15 14.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Радикал" Лозовой готов взять на поруки Омеляна

Соломенский районный суд города Киева в пятницу, 14 сентября, изберет меру пресечения министру инфраструктуры Владимира Омеляна. которому накануне Национальное Антикоррупционное бюро объявило о подозрении.

При этом сегодня утром народный депутат от фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко Андрей Лозовой заявил, что готов взять министра на поруки. Как написал на своей страничке в социальной сети политик, Омелян настоящий реформатор и патриот.

Его преследование, это как раз тот случай, когда ему мстят за то, что он реально борется с коррупцией, а сами обвинения - это 1937 год, - уверен Лозовой.

Напомним, 13 сентября министру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, сам Омелян связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.

Как сообщал УРА-Информ, меру пресечения министру будет избирать Соломенский районный суд города Киева. Заседание начнется в десять часов утра.


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