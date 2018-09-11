Состояние Сенцова критическое - адвокат

По словам защиты, состояние Сенцова с каждым днем ухудшается, а именно у него проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками и печенью.

Из-за того, что украинец голодает, ему трудно вставать с постели, несмотря на то, что тюремщики ежедневно дают ему питательные смеси. Кроме того, совсем недавно украинский режиссер Олег Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", незаконно осужденный в РФ политзаключенный Олег Сенцов написал письмо российским правозащитникам Николаю и Татьяне Щурам. В письме указано, что о здоровье украинец ничего не пишет, только то, что волноваться не стоит. И еще он очень просит не делать "неверных движений", не посоветовавшись с ним.