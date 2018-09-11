11:58 11.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203357:nastya

Состояние Сенцова критическое - адвокат

Адвокат украинского политзаключенного Дмитрий Динзе рассказал, что состояние здоровья заключенного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова ухудшилось, ему трудно вставать с постели. Об этом он заявил в комментарии Associated Press.

Состояние Сенцова критическое - адвокат

По словам защиты, состояние Сенцова с каждым днем ухудшается, а именно у него проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками и печенью.

Из-за того, что украинец голодает, ему трудно вставать с постели, несмотря на то, что тюремщики ежедневно дают ему питательные смеси. Кроме того, совсем недавно украинский режиссер Олег Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", незаконно осужденный в РФ политзаключенный Олег Сенцов написал письмо российским правозащитникам Николаю и Татьяне Щурам. В письме указано, что о здоровье украинец ничего не пишет, только то, что волноваться не стоит. И еще он очень просит не делать "неверных движений", не посоветовавшись с ним.


Поделиться
Читайте также:
 
Генпрокурор Украины отвергает прослушку журналистов по делу Сытника до решения суда В Бердянске зафиксирован случай заболевания холерой Европарламент может ввести санкции против Венгрии Сборная Украины вошла в пятерку непобедимых команд в рамках Лиги наций
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив