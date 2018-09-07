В России решили вернутся к "совковым" традициям

Иркутская область России перейдет на Госплан по образцу советских "пятилеток".
Об этом заявил губернатор области, коммунист Сергей Левченко.
Об этом рассказала Meduza со ссылкой на RBC.
По словам Левченко, принципы построения современного госпланирования схожи с теми, которые существовали в СССР, но не полностью идентичны. То есть, например, власть не будет полностью самостоятельно планировать работу предприятий. Всего лишь будет влиять на них - с помощью поддержки и налогообложения. И, конечно, власть собирается ввести надбавки бюджетникам.
К слову, Иркутские областные законодательные собрания выступают против этой инициативы, считая ее "политическим блефом" Левченко.
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