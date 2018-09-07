В России решили вернутся к "совковым" традициям

Об этом заявил губернатор области, коммунист Сергей Левченко.

Об этом рассказала Meduza со ссылкой на RBC.

По словам Левченко, принципы построения современного госпланирования схожи с теми, которые существовали в СССР, но не полностью идентичны. То есть, например, власть не будет полностью самостоятельно планировать работу предприятий. Всего лишь будет влиять на них - с помощью поддержки и налогообложения. И, конечно, власть собирается ввести надбавки бюджетникам.

К слову, Иркутские областные законодательные собрания выступают против этой инициативы, считая ее "политическим блефом" Левченко.

Как сообщал "УРА-Информ", в Польше готовятся к судебному разбирательству по делу экс-сотрудника министерства экономики, которого обвиняют в шпионаже в пользу российского Главного разведывательного управления.