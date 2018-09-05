Россия отказалась забирать своих граждан в обмен на украинских политзаключенных, - Ирина Геращенко

Они заявили, что Россия не имеет отношения к конфликту на Донбассе. Об этом в среду, 5 сентября, на своей страничке в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

По ее словам, таким образом, Родина официально бросила россиян в украинских тюрьмах.

Кроме того, РФ отказалась предоставить своего эксперта для создания механизма по поиску пропавших без вести.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Минске прошло очередное заседание контактной группы по Донбассу. В рамках заседания гуманитарной подгруппы ТКГ украинская сторона потребовала от Российской Федерации информацию о направленных в оккупированный Донецк следователях по делу об убийстве главаря так называемой "Донецкой народной республики" Александра Захарченко.