11:57 05.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На оккупированных территориях проживают около 5 млн человек

Менеджер по адвокации Центра информации о правах человека Елена Лунева заявила, что в Украине по меньшей мере пять миллионов человек проживают на временно оккупированных территориях.

На оккупированных территориях проживают около 5 млн человек

Соответствующие заявление она сделала на пресс-конференции "Пострадавшие от конфликта: как Украина обеспечивает реализацию их прав".

По словам Луневой, в украинское государство по состоянию на август прибыло более 1,5 миллионов переселенцев. В частности, сейчас на учет взято 1 млн 517 тыс. 575 переселенцев с оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

Вместе с тем менеджер по адвокации Центра информации о правах человека отметила, что законодательством до сих пор не урегулирован вопрос обеспечения жильем и пребывания на квартирном учете некоторых категорий людей. В частности, это касается военнослужащих, внутренне перемещенных лиц и уволенных с военной службы, которые прибыли из временно оккупированных Крыма и районов Донбасса, подчеркнула Лунева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Комитет парламента по правам человека во вторник, 4 сентября, рекомендует народный депутатам принять за основу законопроект № 8432 об изменениях в законодательство по учету и регистрации места проживания граждан на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АРК.


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