В Чугуеве ливень полностью уничтожил дорогу - ВИДЕО

В результате, ливень практически полностью уничтожена часть дороги. Как сообщает местное издание "Новости Харькова", вода уничтожила дорогу на улице Кожедуба.

Согласно опубликованным фото, вода смыла асфальт и размыла грунт под дорожным покрытием. Некоторые комментаторы сравнили дорогу с руслом горной реки и водопадом. При этом горожане встревожены тем, что по дороге не сможет передвигаться даже спецтранспорт в случае чрезвычайного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Шри-Ланку обрушился сильнейший шторм. Он вызвал наводнение, штормовой ветер и ливни. Только за последнюю неделю три человека погибли в результате удара молнии. Более восьми тысяч местных жителей пострадали.