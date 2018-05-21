11:59 21.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российские спецслужбы задержали в Бахчисарае двоих человек

В оккупированном Бахчисарае в понедельник, 21 мая, Федеральная служба безопасности России задержала двоих человек.

Российские спецслужбы задержали в Бахчисарае двоих человек

Их обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу российского силового ведомства, этим "гражданам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России Участие в деятельности террористической организации.

При этом на сайте ФСБ нет информации о задержании крымчан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в оккупированном Бахчисарае проходят очередные обыски у крымскотатарских активистов. Сообщалось, что в Бахчисарае пришли с обысками к активисту "Крымской солидарности" Серверу Мустафаеву. К его дому также подогнали автозак, а во двор заехал автомобиль Volkswagen c тонированными номерами.


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