В Мариуполе задержали подозреваемого в поджоге киоска с продавцом

Об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

В ночь с 8 на 9 мая 2018 года, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с продавщицей одного из киосков Левобережного района Мариуполя. Далее, разозлившись, подозреваемый создал пожар в помещении с женщиной внутри. По итогам происшествия повреждены киоск, а продавщица с ожогами пребывает в больнице.

Следователь совместно с прокурором призвали Орджоникидзевский районный суд города Мариуполь принять ходатайство о назначении преступнику меры пресечения в виде лишения свободы. Однако суд не удовлетворил ходатайство и назначил меру пресечения в форме домашнего ареста. Прокуратура внесла апелляционную жалобу.

Апелляционный суд Донецкой области согласился с жалобой прокуратуры, отменив решение районного суда Мариуполя. В данный момент в сторону подозреваемого назначена мера пресечения в форме содержания под стражей. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Перу неизвестный мужчина ворвался в автобус и поджег женщину.