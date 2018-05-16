Городского голову Доброполья Аксенова заподозрили в подделке документов

Правоохранители заподозрили его в служебном подлоге. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ему также вручено ходатайство об избрании меры пресечения и ходатайство об отстранении от должности.

Следователи прокуратуры установили, что 47-летний чиновник, используя свое служебное положение, подписывал табели учета рабочего времени, которые содержали ложные сведения об отработанном им рабочем времени. Таким образом, по версии следователей, Аксенов пытался скрыть факты неисполнения своих должностных обязанностей "в связи с оставлением своего рабочего места в рабочее время без уважительных причин для посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым".

Аксенов также, пытаясь скрыть факты отсутствия на рабочем месте в мае 2017 года, представил в городской совет поддельный листок нетрудоспособности и на основании поддельных официальных документов ему были начислены и выплачены бюджетные средства.

Прокуратура объявила ему подозрение в совершении преступлений, предусмотренных статьями Служебный подлог, Подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов, а также Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 мая прокуратура Днепропетровской области разоблачила заместителя председателя одного из городских советов области на получении неправомерной выгоды.