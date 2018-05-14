Савченко сделала заявление об обмене пленными и угрозах

Об этом сообщили Надежда Савченко 14 мая 2018 года в помещении Шевченковского районного суда.

В частности, по словам нардепа, свидетели по делу грозят расправой ее сестре Вере Савченко и помощникам. Она уточнила, что угрожали разделаться физически, создавали ситуации, чтобы ее помощники и сестра пошли на правонарушение, запугивали тех лиц, которые оказывают поддержку Надежде Савченко.

Нардеп озвучила предупреждение следствию, чтобы оно отстранило рабочую группу по делу Савченко от ее близкого окружения. Она подчеркнула, что эти люди везде числятся как свидетели-военные, поэтому хорошо знают все навыки для лишения людей жизни и могут привести свои угрозы в реальность.

Надежда Савченко Савченко обратилась к Генеральному прокурору и остальным прокурорам по ее по делу с требованием, чтобы в то время, когда ее удерживают в заключении. никто не приносил вред ее родным.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства о продлении содержания под стражей нардепа Надежды Савченко.