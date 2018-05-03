Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентр, 3-5 мая в Украине установится жаркая и сухая погода. В связи с чем на всей территории страны сохранится опасность пожаров.

По данным ГосЧС, 3-5 мая также на Верхнем Днепре на участке Лоев-Неданчичи, Десне ниже Розлет в Черниговской области будет сохраняться, а на Сейме Сумской области ожидается превышение опасных отметок, что повлечет за собой нарушение местного транспортного сообщения, потопление, частичное затопление приречных территорий и объектов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 3 мая, в Украине сохранится сухая и жаркая погода. Синоптики осадков не обещают. Ветер ожидается юго-восточный, 3-8 метров на секунду. Вместе с тем температура воздуха днем поднимется до отметки в 25-30 градусов выше нуля.