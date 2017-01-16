Тарифы на "коммуналку". Как изменится платежка украинцев в 2017 году
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Великобритания заговорила о сотрудничестве с Турцией

Во Франции и ФРГ сказали, как могут снять санкции с РФ

Глава МИД Венгрии выступил за отмену санкций против России

Наш флаг родился с исконных народных мечтаний о свободе, - Порошенко
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Итоги 2016. Успехи Украины и не только

Раиса Полищук

Ключевые события прошлого года в политике, бизнесе, культуре и спортеКлючевые события прошлого года в политике, бизнесе, культуре и спорте

В США тысячи людей протестуют против указа Трампа

В США тысячи людей протестуют против указа Трампа

22:47

Тут до сих пор удерживают от 100 до 200 мигрантов
Экономика

Тарифы на "коммуналку". Как изменится платежка украинцев в 2017 году

Раиса Полищук

Каждый из нас получил первые в новом 2017 году платежки за коммунальные услугиКаждый из нас получил первые в новом 2017 году платежки за коммунальные услуги

"Газпром" может использовать "Северный поток-2", как шантаж, - Коболев

23:45

"Северный поток-2" даст России геополитические и финансовые рычаги
Общество

Размытый аммиак. Как крупнейший российский химзавод похитили у рабочих

Причиной стали разногласия о цене транзитаПричиной стали разногласия о цене транзита

Институт нацпамяти предлагает 9 марта сделать выходным днем

Институт нацпамяти предлагает 9 марта сделать выходным днем

23:24

Там хотят вместо 8 марта отмечать день рождения Шевченко

МоржиFest: как отмечали Крещение в Киеве

Киев

В Киеве в День Соборности объединили "живой цепью" два берега Днепра - ФОТО

Украина отмечает 98-ю годовщину объединения УНР и ЗУНРУкраина отмечает 98-ю годовщину объединения УНР и ЗУНР

В Киеве в метро полиция изъяла у пассажира холодное оружие - ФОТО

В Киеве в метро полиция изъяла у пассажира холодное оружие - ФОТО

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Мужчина пояснил, что нашел оружие
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"Первый деловой" признан ведущим информационно-новостным телеканалом

"Первый деловой" стал лауреатом в конкурсе, проведенном среди информационно-новостных телеканалов

Тейлор Свифт и Зейн Малик представили клип к саундтреку

Тейлор Свифт и Зейн Малик представили клип к саундтреку "На 50 оттенков темнее"

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Клип стилизованный под фильм "50 оттенков серого"
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ФИФА увеличила количество участников Чемпионата мира

Теперь на Мундиале будут играть 48 командТеперь на Мундиале будут играть 48 команд

"Сталь" подписала Леандро да Силву

10:10

Контракт подписан на полтора года
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