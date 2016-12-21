Эксперт сказал, что приведет к росту украинской экономики в этом году
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Гройсман призвал мир остановить агрессора

Порошенко уверен, что Россия пытается взять Авдеевку в заложники

Порошенко надеется, что Болгария сохранит санкции против России

США частично сняли санкции с ФСБ России
Политика

Трамп и "украинский вопрос", первая неделя правления нового президента США

Раиса Полищук

Что же ждать от сближения США с Россией украинским властям?Что же ждать от сближения США с Россией украинским властям?

Лукашенко намерен в полную мощь защищать Россию

Лукашенко намерен в полную мощь защищать Россию

16:45

Ни один россиянин не должен быть обижен
Экономика

Эксперт сказал, что приведет к росту украинской экономики в этом году

Помочь смогут лишь инвестицииПомочь смогут лишь инвестиции

Госдолг Украины увеличился до 71 млрд долларов в 2016 году

Госдолг Украины увеличился до 71 млрд долларов в 2016 году

11:20

Долг составил 81,8% ВВП

Общество

Народні депутати – про політичну корупцію та інформаційну кампанію проти "АТБ"

Анастасія Хурма

Скандал набирає обертівСкандал набирає обертів

Украинская певица похвасталась съемками в российском сериале

Украинская певица похвасталась съемками в российском сериале

03:25

21-летняя певица похвасталась фото со съемок фильма

МоржиFest: как отмечали Крещение в Киеве

Киев

В Киеве в День Соборности объединили "живой цепью" два берега Днепра - ФОТО

Украина отмечает 98-ю годовщину объединения УНР и ЗУНРУкраина отмечает 98-ю годовщину объединения УНР и ЗУНР

Один из входов на станцию

Один из входов на станцию "Левобережная" будет перекрыт

23:37

Из-за начала ремонта
Культура

ОгоЯкіЛюди за 29 січня

Ратушна показала майстер-класРатушна показала майстер-клас

Известная российская певица выходит замуж

Известная российская певица выходит замуж

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Там что-то варилось, либо варится – агент Реброва о его переходе в Англию

Там что-то варилось, либо варится – агент Реброва о его переходе в Англию

14:47

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