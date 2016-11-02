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В шаге от безвиза: Рассчитывать ли Украине на "европодарок"?
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Спецслужбы США заявили, что к кибератакам причастно высшее руководство России

Нацбанк отчитался о международных резервах

Гройсман рассказал о планах Кабмина на ближайших три года

Синоптики прогнозируют сильные снегопады в Украине 6-8 января

Политика

В шаге от безвиза: Рассчитывать ли Украине на "европодарок"?

Юлия Ракова

Процесс предоставления безвизового режима все время оттягиваютПроцесс предоставления безвизового режима все время оттягивают

МИД Украины осудил теракты в Турции, Египте и Ираке

МИД Украины осудил теракты в Турции, Египте и Ираке

19:14

Теракты последних дней
Экономика

Рынок труда в Украине "поднимается из пепла"

Дуб Мария

Найти хорошую работу стало более чем реальноНайти хорошую работу стало более чем реально

Правительство не допустит перевода украинцев на неполные ставки, - Розенко

Правительство не допустит перевода украинцев на неполные ставки, - Розенко

19:38

И иных нарушений прав
Общество

Бешенные деньги сводят людей с ума

Евгений Пушевич

Занимательная история домработницы одного из богатейших людей в УкраинеЗанимательная история домработницы одного из богатейших людей в Украине

Снегопады в Украине: в трех областях движение на дорогах ограничено

Снегопады в Украине: в трех областях движение на дорогах ограничено

21:32

Железнодорожные вокзалы и аэропорты в этих областях, работают в обычном режиме

The Guardian показал самые необычные фото животных 2016 года - ФОТО

Киев

Как прошел UFW-2017: Революция моды и бессмертие красоты – ФОТО

Юлия Ракова

Грандиозное шоу подошло к своему завершениюГрандиозное шоу подошло к своему завершению

Киевлян просят быть осторожными во время снегопадов

Киевлян просят быть осторожными во время снегопадов

15:52

В КГГА предупредили о погодных условиях
Культура

В Киеве состоялась премьера политической комедии "Слуга народа 2"

Состоялась звездная премьера долгожданного продолжения политической комедииСостоялась звездная премьера долгожданного продолжения политической комедии

Во Львове просят расследовать масштабную кражу из галереи искусств

Во Львове просят расследовать масштабную кражу из галереи искусств

23:26

Из Львовской галереи искусств исчезли 95 старинных книг стоимостью в десятки миллионов долларов
Футбол

В штабе Фонсеки рассказали, как складывается атмосфера в "Шахтере"

Игор Дуляй поделился впечатлениямиИгор Дуляй поделился впечатлениями

"Шахтер" просит за Ракицкого больше денег

17:56

Не менее 30 млн евро
Происшествия
Фоторепортаж
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