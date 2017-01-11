Тарифы на "коммуналку". Как изменится платежка украинцев в 2017 году
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В Украине за три недели нового года подорожал хлеб

Трамп ограничит въезд мигрантов в США

Никки Хейли стала новым постпредом США при ООН

ПАСЕ требуют от России освободить Сущенко и Сенцова
Политика

Итоги 2016. Успехи Украины и не только

Раиса Полищук

Ключевые события прошлого года в политике, бизнесе, культуре и спортеКлючевые события прошлого года в политике, бизнесе, культуре и спорте

Украина должна иметь право голоса в переговорах между США и РФ

Украина должна иметь право голоса в переговорах между США и РФ

12:30

Зеркаль подчеркнула, что одно из таких соглашений - Будапештское, Россия уже нарушила, аннексировав Крым
Экономика

Тарифы на "коммуналку". Как изменится платежка украинцев в 2017 году

Раиса Полищук

Каждый из нас получил первые в новом 2017 году платежки за коммунальные услугиКаждый из нас получил первые в новом 2017 году платежки за коммунальные услуги

Доллар в четверг в обменниках продолжает дешеветь

Доллар в четверг в обменниках продолжает дешеветь

12:15

Наличные евро потерял 3,75 копеек
Общество

Наливайчено VS Бик. Найти предателя

Даниил Бялый

Все требовали: Все требовали: "виновных – к ответу!"

СБУ в Яремче задержала двух должностных лиц юстиции

СБУ в Яремче задержала двух должностных лиц юстиции

11:59

Чиновники попались на взятке в 600 долларов и четыре тысячи гривен

МоржиFest: как отмечали Крещение в Киеве

Киев

В Киеве в День Соборности объединили "живой цепью" два берега Днепра - ФОТО

Украина отмечает 98-ю годовщину объединения УНР и ЗУНРУкраина отмечает 98-ю годовщину объединения УНР и ЗУНР

Кличко обещает установить в Киеве еще четыре тысячи видеокамер

Кличко обещает установить в Киеве еще четыре тысячи видеокамер

08:52

На сегодняшний день в столице уже установлено более 3,7 тысяч таких камер
Культура

"Первый деловой" признан ведущим информационно-новостным телеканалом

"Первый деловой" стал лауреатом в конкурсе, проведенном среди информационно-новостных телеканалов

Ольгу Бузову обвинили в преследовании супруга

Ольгу Бузову обвинили в преследовании супруга

12:37

Девушка все никак не может успокоиться
Футбол

ФИФА увеличила количество участников Чемпионата мира

Теперь на Мундиале будут играть 48 командТеперь на Мундиале будут играть 48 команд

Коломойский не будет спонсировать

Коломойский не будет спонсировать "Днепр" – СМИ

10:33

Личные средства он больше не вложит
Происшествия
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