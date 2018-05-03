В Украине в четверг столбики термометров поднимутся до 30 градусов

Синоптики осадков не обещают. Ветер ожидается юго-восточный, 3-8 метров на секунду. Вместе с тем температура воздуха днем поднимется до отметки в 25-30 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Киеве прояснится. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 28-30 градусов.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-17 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 24...+30 градусов выше нуля.

На севере страны в четверг небольшая облачность, однако осадков не предвидится. Ночь. Столбики термометров покажут от 10 до 16 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 24-30 жарких градусов.

В центре Украины сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла, в Днепропетровской области 9-14 градусов. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

На востоке страны 3 мая небольшая облачность, ночью и днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-9 теплых градусов. Днем будет от 23 до 30 градусов выше нуля.

На юге Украины небольшая облачность. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов со знаком плюс, в Запорожской и Херсонской областях 8-13 градусов. Днем воздух раскалится до 24-31 градуса.

В Крыму сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла. Днем потеплеет до 25-30 градусов.

Народный прогноз: 3 мая отмечается день памяти Феодора Трихины. С давних времен существует традиция в этот день поминать своих умерших близких и посещать кладбища. Наблюдая за погодой наши предки заметили, что дождь в этот день всегда является предвестником хорошего урожая.