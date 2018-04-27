В Украине в пятницу немного похолодает, местами пройдет дождь

Ожидаются дожди в западных, северных и центральных областях. Вместе с тем днем в западных областях без осадков. На остальное территории синоптики осадков не обещают. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 14-19 градусов тепла.

В Киеве сегодня облачная погода продержится весь день. Сильный дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла. Днем потеплеет до 16-18 градусов.

На западе Украины ночью дожди, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 2-10 теплых градусов, в Закарпатье до 14 градусов. Днем столбики термометров подимутся до отметки в 14-20 градусов.

На севере страны сегодня дождливо. Ночная температура воздуха составит 8-14 градусов тепла. Днем потеплеет до 11-19 градусов.

В центральных областях переменная облачность, дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов со знаком плюс. Жнем столбики термометров покажут от 15 до 20 градусов тепла.

На востоке Украины в пятницу ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.

На юге страны сегодня ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 11-16 градусов. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

В Крыму ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

Народный прогноз: 27 апреля почитается память святого Мартина исповедника, папы Римского. В народе святого Мартына называли Лисогоном, также этот день имел название "Вороний праздник". В это время лисицы переселяются из старых нор в новые: "На Мартына на лисиц нападает курячья слепота". Наши предки заметили, что если тепло 27 апреля - в первых числах мая надолго похолодает. С этого времени начинаются грозы. Прилетают стрижи и касатки.