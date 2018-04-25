Во вторник на Донбассе 11 военных получили ранения - ВИДЕО

По состоянию на утро сегодняшнего дня зафиксировано 69 обстрелов украинских опорных пунктов. В результате боевых действий ранены девять украинских военнослужащих, еще два получили боевое ранение.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Донецком направлении с запрещенной 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов и гранатометов боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Ломакино.

Также 120 мм минометы применили по защитникам Водяного, Новотроицкого, Гнутово и Пищевика, а минометы калибра 82 мм - в районе Широкино и Водяного. Из гранатометов боевики открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Лебединского, Талаковки, Авдеевки, Гнутово, Марьинки и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Первомайского, Красногоровки и Шахты "Бутовка", из БМП - у Водяного, Пищевика и Гнутово, а с стрелкового оружия - в районе Каменки, Новомихайловки, Авдеевки, Талаковка, Марьинки и Водяного. Кроме этого, защитников Талаковки, Павлополя и Широкино обстреливали вражеские снайперы.

На Луганском направлении из запрещенной 122 мм артиллерии и неоднократно с 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в Луганским.

Также 120 и 82 мм минометы боевики применили по защитникам Новолуганского и Троицкого. Кроме этого, из минометов калибра 82 мм огонь велся по позициям в Новоселовке, из вооружения БМП - вблизи Крымского и Троицкого, гранатометов - около Валуйского, крупнокалиберных пулеметов - в районе Станицы Луганской, Крымского и Новоселовки, а снайперского оружия - под Новгородским.

Напомним, во вторник, 24 апреля, в первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками на Донбассе не придерживался. По состоянию на шесть часов вечера было зафиксировано 28 обстрелов украинских опорных пунктов. В результате боевых действий четверо украинских воинов получили ранения. Все раненные доставлены в лечебные учреждения и им оказана квалифицированная медицинская помощь.