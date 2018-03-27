Из Эвереста вывезли пять тонн мусора

Об этом сообщает Montagna.

Как указано в сообщении, гора была очищена в минувшую субботу, 24 марта.

Очистка есть частью амбициозной программы 2018 года по уборке Эвереста, целью которой стоит максимально быстрая и полная очистка региона от мусора, оставляемого туристами и альпинистами в горах и долинах, на маршруте подхода к высочайшей вершине мира.

Сообщается, что лишь за один 2017 год регион Эвереста посетили 46 000 туристов. При этом люди не убрали за собой тонны мусора.

В состав отходов входят пустые бутылки и консервные банки, части альпинистского и треккингового снаряжения, которое уже не годиться к использованию, тары для пищевых продуктов.

Мусор был собран волонтерами и перемещен в аэропорт Луклы с помощью "зопкио", домашнего рогатого скота. Эти животные являются гибридами яков с коровами, их достаточно широко используют местные жители долины Кхумбу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Львовский городской совет направил Львовской областной государственной администрации, по меньшнй мере, 25 млн гривен на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО).