10:19 13.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды на реках Украины

Укргидрометцентр предупреждает о подъеме уровней воды на реках Украины, 13-15 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды на реках Украины

Как отметили в ведомстве, именно в эти дни продолжится развитие весеннего половодья с подъемами уровней воды на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской обл., Прута, Сирета, реках Закарпатья на 0,3-1,5. Также на реках бассейна Припяти, Западного Буга, левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой обл. 0,2-0,8 м. подтопленными окажутся и  река Вишня, на участке Днестра Галич-Залещики, его притоке р. Cтрвьяж в створе поста Луки 0,7-1,2 м.

Как отмечается, местами возможен выход воды на заводь и дальнейшее ее затопление. Кроме этого, на р. Ворона возле г. Тысменица возможно достижение отметки начального затопления хозяйственных зданий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", последние дни Украинцу уже начало пригревать солнце, но синоптики предупреждают – не спешите обнадеживаться: уже в конце этой недели морозы вернуться.


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