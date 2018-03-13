Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды на реках Украины

Как отметили в ведомстве, именно в эти дни продолжится развитие весеннего половодья с подъемами уровней воды на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской обл., Прута, Сирета, реках Закарпатья на 0,3-1,5. Также на реках бассейна Припяти, Западного Буга, левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой обл. 0,2-0,8 м. подтопленными окажутся и река Вишня, на участке Днестра Галич-Залещики, его притоке р. Cтрвьяж в створе поста Луки 0,7-1,2 м.

Как отмечается, местами возможен выход воды на заводь и дальнейшее ее затопление. Кроме этого, на р. Ворона возле г. Тысменица возможно достижение отметки начального затопления хозяйственных зданий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", последние дни Украинцу уже начало пригревать солнце, но синоптики предупреждают – не спешите обнадеживаться: уже в конце этой недели морозы вернуться.