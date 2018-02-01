21:59 01.02.2018 | Общество | Новости
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На Тайвань обрушились аномальные холода, погибли 53 человека - ВИДЕО

На Тайвань обрушились аномальные холода.

На Тайвань обрушились аномальные холода, погибли 53 человека - ВИДЕО

Тут температура воздуха опустилась ниже 10 градусов мороза. В четверг, 1 февраля, на наивысшей горе Тайвани выпало до десяти сантиметров свежего снега.

Таких снегопадов не было уже два года. Непогода уже убила 53 человека. Как Taiwan News, синоптики предупреждают, что температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться. Наибольшие холода ожидают в период с субботы до вторника. Также в эти дни в ряде регионов ожидаются снегопады.

Местные власти предупреждают, что количество погибших может быть большим. В свою очередь директор реаниматологии Тайбэйского медицинского университета Као Вэй-фэн сообщил, что 95 процентов внезапных смертей, вызванных холодной погодой, связаны с сердечными заболеваниями. Холодные температуры повышают вероятность высокого кровяного давления, инфаркта миокарда и сердечной недостаточности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале января в Соединенных Штатах Америки из-за сильных морозов погибли 26 человек.

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