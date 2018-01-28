Алексей Навальный опять попал под арест

Согласно информации источника, Навальный вместе со своими сторонниками в Москве агитировал людей принять участие в акции "забастовка избирателей", которая просит российских граждан отказаться приходить на выбора в марте 2018 года и не голосовать за действующего президента Владимира Путина. Задержали Навального на подходе к Пушкинской площади, когда он в толпе активистов пытался пробраться к Тверской улице.

По всей России проходят аресты сторонников Алексея, задержаны уже 40 человек.

Ранее Навальный объявил забастовку избирателей после того, как Центральная избирательная комиссия России не зарегистрировала его в качества кандидата на пост президента России. Теперь защита политика намерена обжаловать отказ в допуске на выборы в Европейском суде по правам человека.

Как сообщалось в "УРА-Информ", российский оппозиционер Алексей Навальный, вопреки решению ЦИК о его судимости, будут участвовать в выборах президента России и сделает все возможное, чтобы обжаловать решение суда.