Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах 27-28 января

По информации ведомства, в Киеве 27-28 января ожидается на дорогах гололедица.

К примеру, в субботу, 27 января, синоптики прогнозируют переменную облачность в Киев. Тем не менее осадков не ожидается, ветер будет южный, 5-10 м/с, а температура ночью составит 8-10 градусов мороза, днем 1-3 градуса мороза.

В свою очередь в воскресенье, 28 января, ночью ожидается небольшой снег.

"Днем умеренный мокрый снег, на дорогах местами сохранится гололедица, температура ночью 4-6 градусов мороза, днем - около 0 градусов", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасности при нахождении на улице.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно на столичных дорогах движение было затруднено из-за гололедицы.