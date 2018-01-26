17:50 26.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100185086:labazovych

Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах 27-28 января

Украинские синоптики рассказали о прогнозе погоды в ближайшие два дня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах 27-28 января

По информации ведомства, в Киеве 27-28 января ожидается на дорогах гололедица

К примеру, в субботу, 27 января, синоптики прогнозируют переменную облачность в Киев. Тем не менее осадков не ожидается, ветер будет южный, 5-10 м/с, а температура ночью составит 8-10 градусов мороза, днем 1-3 градуса мороза.

В свою очередь в воскресенье, 28 января, ночью ожидается небольшой снег. 

"Днем умеренный мокрый снег, на дорогах местами сохранится гололедица, температура ночью 4-6 градусов мороза, днем - около 0 градусов", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасности при нахождении на улице.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно на столичных дорогах движение было затруднено из-за гололедицы.

Поделиться
Читайте также:
 
Ломаченко прилетел в Ригу поддержать Усика в бою с Бриедисом - ФОТО Саакашвили избрали домашний арест - ФОТО Как президент Украины обдурил Джо Байдена В Давосе выдвинули новую стратегию оценки экономического развития стран
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив