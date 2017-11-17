Полиция в Бахмуте задержали машину с гранатами и тротилом - ФОТО

Тщательно спрятанные боеприпасы и взрывчатые вещества перевозил мужчина 1971 года рождения. Как сообщает в пятницу, 17 ноября, отдел коммуникации полиции Донецкой области, во время осмотра транспортного средства под сиденьем в сумке нашли более 400 патронов калибром 7,62 мм, тротиловую шашку весом 200 граммов, пять гранат Ф-1 и РГД-5. Куда именно направлялась машина должно установить следствие, однако полиция уже открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

В полиции также сообщили, что для противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в регионе значительно усилена охрана не только границы населенных пунктов и стратегически важных объектов, но и увеличено количество полицейских сил внутри городов и поселков.

Напомним, как ообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье,12 ноября, полиция задержала автомобиль со взрывчаткой внутри. При этом взрывчатка была подготовлена ​​к использованию. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, автомобиль был обнаружен на парковке торгового центра в Дарницком районе.